Из Ирана в Азербайджан пытались провезти крупную партию марихуаны - ФОТО

Пресечен ввоз более 35 килограммов наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Было отмечено, что в результате погранично-розыскных и оперативно-войсковых мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск ГПС, была пресечена попытка контрабандного ввоза из Ирана в Азербайджан наркотического средства марихуана общим весом 35 килограммов 200 граммов, а также 3000 таблеток психотропного вещества «Метадон М-40».

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.