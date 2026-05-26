Инвестиционный потенциал Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов представлен в рамках платформы «Друзья QDF» - ФОТО

25 мая 2026 года Фонд Возрождения Карабаха (QDF) и Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах провели совместную деловую встречу, посвящённую инвестиционному потенциалу региона.

Мероприятие, состоявшееся в рамках платформы «Друзья Фонда Возрождения Карабаха», объединило государственных должностных лиц, доноров и партнёров Фонда, а также руководителей и представителей ведущих компаний страны.

Встреча на тему «Инвестиционный потенциал и бизнес-возможности в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах» была организована с целью представить инвесторам подробный обзор социально-экономической картины указанных районов и инвестиционных возможностей, открывающихся в приоритетных секторах экономики.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам привлечения местного капитала в регион, укрепления диалога между государственным и частным секторами, а также демонстрации основных движущих сил экономического развития региона.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в своём выступлении подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, после исторической победы в Отечественной войне, на освобождённых от оккупации территориях стремительными темпами продолжаются масштабные восстановительные работы. Отметив, что Азербайджан реализует все эти грандиозные проекты исключительно за счёт собственных ресурсов, председатель Правления особо выделил важную роль отечественных компаний.

Информируя участников о деятельности QDF, Рахман Гаджиев также отметил, что Фонд вошёл в список 100 крупнейших налогоплательщиков страны за 2025 год.

В завершение своего выступления Рахман Гаджиев поблагодарил доноров и партнёров за оказываемую поддержку, подчеркнув, что каждый вклад напрямую служит возрождению Карабаха.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев в своём выступлении отметил, что реализация экономического потенциала освобождённых от оккупации территорий играет решающую роль в стремительном возрождении региона. Реализуемые в настоящее время в этих районах масштабные инфраструктурные проекты и формируемая благоприятная деловая среда открывают широкие возможности для предпринимателей.

Специальный представитель также подчеркнул стратегическое значение формирующихся в регионе новых логистических возможностей, в особенности Зангезурского коридора и строящихся транспортных узлов, с точки зрения выхода как на внутренний, так и на международные рынки. Он пригласил всех представителей деловых кругов присоединиться к этой исторической созидательной миссии и воспользоваться представленными бизнес-возможностями.

После выступлений были продемонстрированы видеоролики, посвящённые работам, ведущимся в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также инновационной smart-книге «Возрождение Карабаха: история азербайджанского ренессанса», написанной по заказу Фонда Возрождения Карабаха известным британским писателем Грэмом Уилсоном.

Затем сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики выступили с развёрнутыми презентациями по таким темам, как общие инвестиционные возможности в регионе, государственные механизмы поддержки и льготы, возможности строительного сектора, потенциал сельскохозяйственных проектов, формирование новой экологической модели в трёх районах и туристический потенциал региона.

После презентаций мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов и обсуждениями. В ходе дискуссий участники обменялись мнениями о роли компаний в процессе восстановления и созидания в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах и Карабахском регионе в целом, а также обсудили выдвинутые предложения.

Отметим, что в рамках платформы «Друзья Фонда Возрождения Карабаха» планируется проведение аналогичных встреч, посвящённых инвестиционному потенциалу других освобождённых от оккупации районов. Одновременно, в продолжение этих встреч, планируется организация деловых поездок в регион, в ходе которых инвесторы смогут на месте ознакомиться с проводимыми работами и инвестиционными возможностями в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В рамках мероприятия также была организована специальная выставка студентов Школы дизайна UNEC, действующей при Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC), посвящённая работам по восстановлению и созиданию, осуществляемым на освобождённых от оккупации территориях. Представленные проекты вызвали большой интерес у участников мероприятия.