Назначены директора в медицинские учреждения TƏBİB - ФОТО

Фаига Мамедова15:27 - Сегодня
Назначены новые директора в медицинские учреждения, подведомственные TƏBİB.

Как сообщает 1news.az, соответствующим приказом на должность директора Сабунчинского медицинского центра назначен Пашаев Джавид Назим оглу.

Отметим, что Дж.Пашаев в 2007 году окончил Азербайджанский медицинский университет (АМУ). В 2007–2008 годах проходил интернатуру в Клиническом медицинском центре по специальности «анестезиология-реаниматология». В 2022–2025 годах обучался в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

В 2009–2010 годах он работал врачом-анестезиологом-реаниматологом в клинике Avrasiya, в 2011–2014 годах - врачом-анестезиологом-реаниматологом в Центральной больнице нефтяников, в 2014–2021 годах - заведующим отделением анестезиологии и реанимации АМУ, а в 2018–2021 годах — ассистентом кафедры анестезиологии и реанимации АМУ.

В 2021–2022 годах занимал должности заместителя главного врача и заведующего отделением анестезиологии и реанимации в Бакинском оздоровительном центре (Bakı Sağlamlıq Mərkəzi). В 2021–2024 годах являлся членом Комиссии по родовспоможению Министерства здравоохранения, в 2022–2023 годах - главным врачом, исполняющим обязанности директора Yeni Klinika. В 2022–2023 годах возглавлял Комиссию TƏBİB по оценке качества услуг и анализу случаев смерти, а в 2023–2024 годах работал директором Учебно-хирургической клиники АМУ.

До текущего назначения занимал должность главного врача госпиталя Elit-Central.

В 2020 году Джавид Пашаев был награжден Почетной грамотой Главного клинического госпиталя Вооруженных сил за службу в период Отечественной войны, а в 2021 году — нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Министерства здравоохранения за заслуги во время пандемии COVID-19. Является автором 20 научных статей.

На должность директора Бейляганской центральной районной больницы назначена Насирова Лейлан Магомедали гызы.

Л.Насирова в 1999–2005 годах обучалась в Азербайджанском медицинском университете, после чего в 2005–2006 годах прошла интернатуру в Клиническом медицинском центре по специальности «невропатолог».

В 2006–2011 годах работала врачом-невропатологом в Бейляганской центральной районной больнице. В 2011–2022 годах являлась членом, а затем председателем региональной медико-социальной экспертной комиссии Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В 2022 году занимала должности заместителя директора и главного врача Бейляганской центральной районной больницы.

С 2022 года и до текущего назначения являлась председателем медико-социальной экспертной комиссии №19 Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

