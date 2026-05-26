Глава МИД Армении: мы подняли стратегическое партнерство с США на новый уровень

Мы подняли стратегическое партнерство с США на новый уровень, переименовав его во всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Об этом 26 мая заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

«Сегодня мы с США смогли парафировать межгосударственное соглашение о проекте TRIPP. Мы ранее также подписали соглашения по ИИ и полупроводникам, ядерной энергетике, только что подписали новый документ о редкоземельных металлах», - отметил Мирзоян.

Он добавил, что новый документ открывает новые возможности в сфере искусственного интеллекта и других важных областях.

Мирзоян заверил, что новый документ однозначно выгоден Армении и открывает беспрецедентные возможности.

Источник: news.am