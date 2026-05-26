В Баку просел двор жилого дома, построенного над коллектором - ФОТО

В Хатаинском районе столицы просел приусадебный участок жилого дома.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, инцидент был зафиксирован 17 мая.

В связи с данным вопросом в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ГАВРА) сообщили, что авария на сети произошла в результате нагрузки, созданной постройками, возведенными над коллектором:

«Бакинское управление водоканала провело осмотр территории. Для проведения соответствующих работ было направлено обращение в надлежащие инстанции».

Было отмечено, что ведение каких-либо строительных работ над водопроводными и канализационными коллекторами, магистральными и распределительными линиями, а также в их охранных зонах противоречит законодательству.

