ADSEA внедрит новое поколение счётчиков с дистанционным считыванием и управлением

First News Media13:30 - Сегодня
Во всех реализуемых нами проектах по водной инфраструктуре предусмотрено применение решений SCADA.

Об этом АПА-Экономикс сказал заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов.

И. Байрамов отметил, что одним из последних этапов этого процесса является полная электронная цифровизация систем счётчиков:

«В настоящее время в основном используются механические и “умные” (smart) типы счётчиков. Срок эксплуатации большинства существующих счётчиков уже истёк. Согласно техническим паспортам, срок их службы составляет примерно 10 лет, однако сейчас имеются счётчики, которые используются 12–15 лет. Хотя “умные” счётчики в определённой степени обеспечивают возможности “интеллектуального управления”, мы уже переходим к новому поколению счётчиков, которые позволяют дистанционно считывать данные и управлять ими».

Эти счётчики произведены в соответствии с нашими специальными техническими требованиями, их интеграция с информационными системами завершена, и в настоящее время они находятся на этапе тестирования.

В целом цель заключается в полной автоматизации всей системы водоснабжения — от источника воды до конечного потребителя. С помощью этой системы станет возможным управление давлением, оперативное реагирование на аварии, снижение потерь и более эффективное управление сетью.

