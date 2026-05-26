Вице-спикер Госдумы РФ: преимущества армян в РФ зависят от союзничества Москвы и Еревана

Послабления для граждан Армении по пребыванию в РФ исходят из союзнических отношений Москвы и Еревана.

Если этого статуса не будет, исчезнут и привилегии, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Текущие послабления для граждан Армении, например, длительное пребывание без регистрации, упрощенное трудоустройство в Российской Федерации, базируются на статусе стратегического союзника. Если этого статуса не будет, или по каким-то причинам он будет пересмотрен с подачи армянского политического руководства, то, конечно, такие привилегии будут аннулированы и граждане Армении перейдут в общий режим, который у нас существует, - миграционный режим, который существует для всех иностранцев», - сказал депутат.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия со своей стороны сожалеет, что политическая группа премьер-министра Армении Никола Пашиняна позволяет себе антироссийские выпады. «Уверен, что дополнительных очков в глазах армянских избирателей, в глазах любимого нами, дорогого армянского народа они не получат, - отметил Толстой. - Мы бы не хотели, чтобы наши двусторонние отношения развивались по такой траектории».

Парламентарий также предупредил, что Армения вполне может утратить преимущества от членства в ЕАЭС.

«Те преимущества, которыми пользовалась Армения, преимущество, которое нынешнее руководство Армении использовало в том числе и во внутренней политике, связанное с членством ЕАЭС, может очень легко исчезнуть в связи с тем, что заявления антироссийского толка, и травля русского языка, и попытки резких антироссийских высказываний, а также теплые объятия с Зеленским, конечно, все это не может не оставаться без ответа со стороны Российской Федерации», - сказал депутат.

Толстой также подчеркнул, что РФ будет последовательно принимать меры, чтобы «вразумить тех армянских политиков, которые решили, что они могут обойтись без России».

