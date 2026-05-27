В Нахчыване по случаю праздника Гурбан совершен праздничный намаз - ФОТО

В Нахчыванской Автономной Республике по случаю праздника Гурбан был совершен праздничный намаз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, богослужения прошли в комплексе мечети Гейдара в Нахчыване, а также в мечетях районов, поселков и сел автономной республики. Верующие собрались для участия в праздничной молитве, посвященной одному из главных праздников исламского мира. Отметим, что в этом году праздник Гурбан в Азербайджане отмечается 27 и 28 мая.