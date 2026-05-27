Посольство Израиля поздравило Азербайджан с праздником Гурбан - ФОТО
Посольство Израиля в Азербайджане поздравило азербайджанский народ и мусульманскую общину с праздником Гурбан байрамы.
Как сообщает 1news.az, поздравление было опубликовано на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети X.
«С праздником Гурбан! В этот благословенный день мы желаем мира, благословения и счастья братскому народу Азербайджана и всему мусульманскому миру. Пусть этот священный праздник еще больше укрепит дух единства, сострадания и взаимопомощи. Пусть Гурбан принесет вам и вашим семьям здоровье, процветание и благополучие» - написано в публикации.
🌙 Qurban Bayramınız mübarək!
Bu mübarək gün münasibətilə qardaş Azərbaycan xalqına və bütün müsəlman dünyasına sülh, bərəkət və xoşbəxtlik arzulayırıq. Qoy bu müqəddəs bayram birlik, mərhəmət və bölüşmə ruhunu daha da gücləndirsin.
Qurban Bayramı sizə və ailələrinizə…