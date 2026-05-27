В Эгейском море пресечена попытка переправки в Европу граждан Азербайджана

У берегов турецкого Чанаккале сотрудники Береговой охраны задержали моторную лодку с нелегальными мигрантами, пытавшимися добраться до Европы через Эгейское море.

Как передает 1news.az, со ссылкой на агентство «Anadolu», судно было обнаружено мобильной радиолокационной системой в акватории, прилегающей к району Айваджик. После этого лодка была остановлена подразделениями береговой охраны.

По данным турецких служб, на борту находился 31 человек - граждане Афганистана и Азербайджана. Среди задержанных также были девять несовершеннолетних.

После проведения необходимых процедур мигрантов передали в распоряжение профильных государственных структур.

