В Армении суд арестовал кандидата в депутаты Андраника Теваняна

Суд в Ереване постановил арестовать кандидата в депутаты Андраника Теваняна сроком на 2 месяца, сообщили в Следственном комитете Армении.

Ранее адвокат обвиняемого Арам Орбелян заявлял, что в материалах дела нет каких-либо элементов сбора и передачи гостайны, в связи с чем уголовное дело безосновательно.

Отметим, что кандидат в депутаты от "Процветающей Армении" ранее был обвинен в госизмене. Накануне ЦИК Армении разрешил прокуратуре начать уголовное преследование. Суд столичных районов Аван и Нор-Норк сегодня удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения.

