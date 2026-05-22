Квривишвили: Баку и Тбилиси перезапускают проект нефтепровода Баку–Супса

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что пакет соглашений, достигнутых с Азербайджаном в энергетическом секторе, охватывает газоснабжение — импорт и транзит газа, а также импорт и транзит электроэнергии.

Кроме того, речь идёт о возобновлении работы важнейшего, фактически остановленного проекта — нефтепровода Баку–Супса. Об этом министр сказала в эфире программы «Имеди LIVE», оценивая стратегические соглашения, подписанные в рамках визита премьер-министра Грузии в Азербайджан.

Как отметила министр, экономика Грузии растёт, расширяется экономическая деятельность, и, соответственно, ежегодно увеличивается потребление газа.

«К сожалению, исходя из существующей реальности, наша страна полностью зависит от импортных поставок. Например, в прошлом году в газовом секторе было потреблено 3 миллиарда 200 миллионов кубометров газа. Поэтому нами всегда движут три основных фактора: первый — бесперебойность поставок газа и техническая надёжность, второй — коммерческие условия, которые напрямую отражаются на благосостоянии каждого гражданина и населения нашей страны, а также на предприятиях, и третий — это диверсификация и политика диверсификации», — отметила министр экономики.

По оценке Мариам Квривишвили, вопрос социального газоснабжения и контракт на социальный газ всегда были чувствительной темой. В связи с этим правительство Грузии начало переговоры с Азербайджаном, и, по её словам, существующее двадцатилетнее соглашение, срок действия которого истекает в этом году, было продлено. Уже в рамках нового контракта для страны будет обеспечено бесперебойное снабжение социальным газом по социальной цене.

«Эти соглашения фактически обеспечивают потребности в импорте газа и электроэнергии. С другой стороны, важно и то, что договорённости ещё больше укрепляют позиционирование Грузии как транзитной страны, поскольку через территорию Грузии проходит целый ряд стратегических инфраструктурных объектов, включая газо- и нефтепроводы, а также линии электропередачи», — заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии.

Источник: Грузия онлайн