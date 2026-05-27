В Азербайджане создадут цифровую платформу для поддержки МСБ

В рамках «Государственной программы по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы», утверждённой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусмотрен комплекс мер, направленных на упрощение доступа микро-, малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, одним из ключевых направлений станет разработка единой цифровой платформы, которая позволит предпринимателям из сегмента МСБ напрямую взаимодействовать с уполномоченными кредитными организациями и использовать доступные льготные финансовые механизмы.

Согласно документу, основная координация реализации данной инициативы возложена на Агентство по инновациям и цифровому развитию. К проекту также будут привлечены Министерство сельского хозяйства и Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд. Центральному банку Азербайджана при этом поручено предоставление соответствующих рекомендаций в рамках регуляторной и методологической поддержки.

Реализация инициативы запланирована на 2027–2028 годы и будет осуществляться поэтапно. На первом этапе предполагается изучение международного опыта и лучших практик в сфере цифровых финансовых сервисов для бизнеса. Далее планируется создание прототипа платформы, объединяющей механизмы финансовой поддержки в единую систему.

Финальной целью проекта является запуск полноценной цифровой экосистемы, обеспечивающей централизованный доступ к государственным программам финансовой поддержки предпринимательства.