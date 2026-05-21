Ильхам Алиев рассказал о содержании телефонного разговора с Эммануэлем Макроном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в социальной сети Х сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В публикации азербайджанского лидера говорится: «Сегодня мне позвонил Президент Эммануэль Макрон. В ходе телефонного разговора мы рассмотрели вопросы, стоящие на повестке дня двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, и обменялись мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

Мы также обсудили региональные и глобальные процессы».