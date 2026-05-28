Сборная Азербайджана по мини-футболу начала чемпионат Европы с победы

First News Media18:05 - Сегодня
Сборная Азербайджана по мини-футболу провела первую игру на чемпионате Европы в Братиславе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, команда, выступающая в группе F, встретилась с австрийскими футболистами. Матч, прошедший на «Типос Арене», завершился минимальной победой нашего коллектива. Единственный мяч во втором тайме забил Иса Атаев.

Напомним, что в рамках группового этапа сборная Азербайджана по мини-футболу проведет 29 мая матчи против Италии, а на следующий день сыграет с Францией.

