Белая клубника за 49 манатов: новый тренд в супермаркетах Баку - ВИДЕО

В последние дни внимание пользователей соцсетей привлекает белая клубника, реклама которой активно распространяется в сети.

Утверждается, что вкус этого продукта отличается от обычной красной клубники, а цена за одну упаковку в некоторых столичных супермаркетах составляет 49 манатов.

Как сообщает Baku TV, многие граждане считают, что белая клубника является генетически модифицированным продуктом (ГМО).

По словам продавцов, повышенный спрос на этот товар наблюдается в зимние месяцы. При этом они отмечают, что по вкусовым качествам она уступает красной клубнике.