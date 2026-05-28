Москва рассчитывает, что Ереван пойдет путем прагматизма, заявила Захарова

Москва рассчитывает, что Ереван пойдет путем прагматизма, и разум возобладает над чужими интересами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что Ереван все-таки пойдет путем прагматизма. Это не про любовь к другим странам, это про любовь к самим себе. И (рассчитываем, что - ред.) возобладает там эта самая прагматика и мудрость над эмоциями и чуждыми интересами", - сказала Захарова на брифинге.

Источник: РИА Новости