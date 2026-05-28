NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов

NEQSOL Holding продолжает сотрудничество с Фондом “YAŞAT” с целью поддержки ветеранов и семей шехидов.

В рамках сотрудничества Фонд "YAŞAT" с этого года реализует проект “Хрупкая встреча”. Основной целью проекта является укрепление общения между супругами шехидов, оказание моральной поддержки, формирование позитивной психологической среды, а также содействие раскрытию и развитию их личного потенциала. В рамках мероприятий, проводимых в формате завтраков в Баку и других регионах, для участниц организуются тренинги на различные темы и интерактивные диалоги с психологами, а также вручаются подарки. На сегодняшний день более 250 супруг шехидов приняли участие в 7 мероприятиях и до конца года планируется охватить еще большее число участниц.

При поддержке NEQSOL Holding в настоящее время Фондом "YAŞAT" также реализуется проект "Караван Подарков". Более 1600 детям шехидов в возрасте до 14 лет по всей стране вручаются праздничные подарки по случаю Международного дня защиты детей – 1 Июня. В настоящее время продолжается доставка подарочных наборов семьям шехидов.

Сотрудничество между NEQSOL Holding и Фондом "YAŞAT" носит долгосрочный характер.

При поддержке NEQSOL Holding в прошлом году более 2000 детям шехидов, многие из которых были охвачены несколькими проектами, была оказана различная поддержка в рамках социальных проектов, организованных Фондом "YAŞAT": Обеспечение школьными принадлежностями (1467 детей), Летний лагерь "YAŞAT" (457 детей), Летняя школа в Соединенном Королевстве (10 детей) и "Караван подарков" (1673 детей). Помимо этого, 710 лицам с установленной инвалидностью и семьям шехидов была оказана социальная поддержка в форме финансирования медицинских услуг и расходов на образование.

В целом, начиная с 2021 года, по решению NEQSOL Holding входящие в его состав компании – Bakcell, Norm, Azerconnect Group и Nobel Energy – выделили Фонду “YAŞAT” в общей сложности 3,7 миллиона манатов.

NEQSOL Holding поздравляет народ Азербайджана по случаю Гурбан байрамы и Дня независимости, передавая самые искренние пожелания мира и благополучия.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий, строительства и добывающей промышленности.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

