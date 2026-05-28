ЕК оштрафовала Temu на €200 млн из-за продажи небезопасных товаров

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала китайский маркетплейс Temu на €200 млн, заявив, что на платформе продаются токсичные детские игрушки и не прошедшие проверку безопасности зарядные устройства.

Об этом сообщила пресс-служба европейского исполнительного органа.

"Европейская комиссия наложила штраф на Temu в размере €200 млн. <...> Очень большая доля выбранных зарядных устройств не прошла базовые проверки безопасности, и высокий процент детских игрушек представлял угрозы среднего и высокого уровня из-за превышения допустимых концентраций химикатов", - говорится в заявлении.

В ЕК утверждают, что продаваемые на площадке игрушки не только содержали химикаты в опасных количествах, но и имели слишком много съемных деталей, которыми дети могут подавиться. Отмечается, что для расследования была проведена контрольная закупка. Владельцев площадки также обвинили в том, что ее дизайн и алгоритмы способствуют продвижению "опасных товаров".

ЕК поставила маркетплейсу срок до 28 августа, чтобы предоставить план по исправлению нарушений. После этого ЕК в течение двух месяцев вынесет окончательное решение по поводу уплаты штрафа.

Temu создан шанхайской компанией PDD Holdings в 2022 году. Сначала Temu начал работать в США, а весной 2023 года вышел на рынки Европы. Уже в 2023 году приложение Temu стало самым скачиваемым в каталогах приложений в Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах. Платформа имеет в ЕС более 90 млн пользователей в месяц.