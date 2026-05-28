 Затопленные улицы и разрушенный асфальт: жители Кюрдаханы жалуются на последствия дождей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Затопленные улицы и разрушенный асфальт: жители Кюрдаханы жалуются на последствия дождей

Фаига Мамедова17:25 - Сегодня
Затопленные улицы и разрушенный асфальт: жители Кюрдаханы жалуются на последствия дождей

В бакинском поселке Кюрдаханы Сабунчинского района после прошедших дождей резко ухудшилось состояние улиц и внутриквартальных дорог.

Как рассказали Oxu.Az местные жители, во время осадков дороги затапливает, асфальтовое покрытие полностью приходит в негодность, а на многих участках движение становится практически невозможным.

Согласно информации, из-за неисправности канализационных линий на некоторых улицах жильцы провели земляные работы за собственный счет. Однако из-за того, что раскопанные участки впоследствии не были восстановлены, ситуация усугубилась еще сильнее.

По словам жителей поселка, несмотря на неоднократные обращения в соответствующие структуры, проблема не находит своего решения уже долгое время.

Жалобщики отмечают, что несколько лет назад внутрипоселковые дороги были заасфальтированы. Однако в результате последних дождей покрытие было повреждено, и на ряде улиц образовались глубокие выбоины и грязевые участки.

В связи с данным вопросом в соответствующее ведомство oxu.az направил официальный запрос.

Поделиться:
210

Актуально

Политика

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями ...

Мнение

Политика под давлением: как Армения теряет пространство для самостоятельного ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к Триумфальной арке в городе Ханкенди - ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился в Ходжалы с условиями, созданными в ...

Общество

Белая клубника за 49 манатов: новый тренд в супермаркетах Баку - ВИДЕО

Затопленные улицы и разрушенный асфальт: жители Кюрдаханы жалуются на последствия дождей

NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов

В Баку и большинстве регионов Азербайджана объявлен оранжевый уровень опасности

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане в праздничные дни

Скончался бывший депутат Милли Меджлиса 

В Губе пропала без вести 36-летняя женщина

В Баку ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла

Последние новости

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями села Бёюк Галадереси Шушинского района - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

CNN: Трамп угрожал каждой тринадцатой стране мира

Сегодня, 18:20

Сборная Азербайджана по мини-футболу начала чемпионат Европы с победы

Сегодня, 18:05

Белая клубника за 49 манатов: новый тренд в супермаркетах Баку - ВИДЕО

Сегодня, 17:55

Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО

Сегодня, 17:45

Армения отказалась принять ряд наблюдателей из России на выборах

Сегодня, 17:36

Пашинян пригрозил Царукяну: «Будешь жить в клетке»

Сегодня, 17:31

Затопленные улицы и разрушенный асфальт: жители Кюрдаханы жалуются на последствия дождей

Сегодня, 17:25

Москва рассчитывает, что Ереван пойдет путем прагматизма, заявила Захарова

Сегодня, 17:03

ЕК оштрафовала Temu на €200 млн из-за продажи небезопасных товаров

Сегодня, 17:00

NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов

Сегодня, 16:57

КСИР назвал число судов, прошедших за сутки через Ормуз

Сегодня, 16:55

Тбилиси поздравил Азербайджан с Днем независимости

Сегодня, 16:53

В Баку и большинстве регионов Азербайджана объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодня, 16:35

Какие азербайджанские телеканалы были наказаны за гендерную дискриминацию?

Сегодня, 16:15

Президент Словакии поздравил президента Ильхама Алиева

Сегодня, 15:53

Пашинян подаст еще один иск против Самвела Карапетяна

Сегодня, 15:45

Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы живем спокойно, как народ-победитель и как государство-победитель

Сегодня, 15:37

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении

Сегодня, 15:32

Президент Азербайджана: День независимости очень дорог каждому из нас

Сегодня, 15:27
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25