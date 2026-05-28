Затопленные улицы и разрушенный асфальт: жители Кюрдаханы жалуются на последствия дождей

В бакинском поселке Кюрдаханы Сабунчинского района после прошедших дождей резко ухудшилось состояние улиц и внутриквартальных дорог.

Как рассказали Oxu.Az местные жители, во время осадков дороги затапливает, асфальтовое покрытие полностью приходит в негодность, а на многих участках движение становится практически невозможным.

Согласно информации, из-за неисправности канализационных линий на некоторых улицах жильцы провели земляные работы за собственный счет. Однако из-за того, что раскопанные участки впоследствии не были восстановлены, ситуация усугубилась еще сильнее.

По словам жителей поселка, несмотря на неоднократные обращения в соответствующие структуры, проблема не находит своего решения уже долгое время.

Жалобщики отмечают, что несколько лет назад внутрипоселковые дороги были заасфальтированы. Однако в результате последних дождей покрытие было повреждено, и на ряде улиц образовались глубокие выбоины и грязевые участки.

В связи с данным вопросом в соответствующее ведомство oxu.az направил официальный запрос.