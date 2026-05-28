Здание Бурдж-Халифы в Дубае подсвечено цветами флага Азербайджана - ВИДЕО
Здание Бурдж-Халифы в Дубае подсвечено цветами флага Азербайджана по случаю Дня независимости.
Об этом консульство Азербайджана в Дубае (ОАЭ) сообщило в своем аккаунте в соцсети Х.
«В настоящее время в Дубае самый высокий небоскреб в мире — Бурдж-Халифа — подсвечен цветами государственного флага Азербайджана», — говорится в публикации.
Hal-hazırda Dubay şəhərində dünyanın ən hündür göydələni olan Bürc Xəlifə Azərbaycanın 🇦🇿 dövlət bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Təşəkkür edirik BƏƏ!
Bayramınız mübarək!#28May#Azerbaijan pic.twitter.com/NgHFnzdNoW — Consulate General of Azerbaijan in Dubai (@ConsulGenDubai) May 28, 2026
