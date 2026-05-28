Джевдет Йылмаз: Братство Азербайджана и Турции вносит вклад в мир, стабильность и будущее региона

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз поздравил Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации турецкого политика в социальных сетях акцентировано внимание на общности исторических уз и культуры, «являющейся источником силы» двух братских народов.

«Непоколебимое братство между Азербайджаном и Турцией крепнет с каждым днем, внося вклад в мир, стабильность и общее будущее региона. Желаю, чтобы солидарность наших стран, отраженная в принципе «Одна нация, два государства», длилась вечно», - отмечается в поздравлении вице-президента Турции.

«В столь знаменательный день, также искренне поздравляю азербайджанских братьев и сестер с благословенным Гурбан байрамы, желаю дружелюбному и братскому народу Азербайджана мира и процветания», - говорится в публикации Дж. Йылмаза.