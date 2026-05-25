В Азербайджане будет создан новый университет

First News Media19:45 - Сегодня
В Азербайджане в аграрной сфере будет создан новый университет совместно с иностранным университетом.

Это нашло отражение в «Государственной программе развития сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы».

Согласно документу, Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством науки и образования Азербайджана в 2026–2030 годах должно обеспечить расширение специальностей, охваченных программами двойных дипломов, увеличение числа стран-партнёров и обучающихся, изучение возможностей создания совместного университета с выбранным зарубежным вузом, увеличение числа студентов, обучающихся по программам двойных дипломов, внедрение программ двойных дипломов как минимум с двумя престижными университетами, доведение общего числа выпускников программ двойных дипломов по аграрным специальностям до 500 человек, а также создание совместного университета в рамках сотрудничества с одним иностранным университетом.

