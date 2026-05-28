Axios: США и Иран согласовали 60-дневный меморандум по перемирию

США и Иран согласовали 60-дневный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и региональный источник, участвующий в посреднических усилиях.

При этом, по данным издания, президент США Дональд Трамп пока не дал окончательного одобрения документу.

Как отмечает Axios, подписание меморандума может стать самым значительным дипломатическим прорывом с начала войны. Вместе с тем достижение полноценного соглашения, учитывающего требования Трампа по ядерной программе Ирана, потребует дальнейших интенсивных переговоров.