 Визит президента в Карабах в День независимости — символ памяти, победы и единства | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Визит президента в Карабах в День независимости — символ памяти, победы и единства

First News Media21:22 - Сегодня
Визит президента в Карабах в День независимости — символ памяти, победы и единства

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Карабах в День независимости стал не просто частью праздничной повестки, а глубоко символичным отражением пути, который прошёл азербайджанский народ за более чем столетнюю историю своей государственности. В день, когда страна вспоминает создание Азербайджанской Демократической Республики 1918 года, глава государства находится на земле, за которую Азербайджан вновь заплатил высокую цену — цену борьбы, терпения, крови и национального единства.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила член молодежного совета партии «Ени Азербайджан», политолог Анастасия Лаврина.

«История Азербайджана — это история народа, которому неоднократно приходилось отстаивать своё право на государственность, безопасность и будущее. В 1918 году, в крайне сложных геополитических условиях, несмотря на хаос, войны и региональные потрясения, была создана первая парламентская республика на мусульманском Востоке. Это было смелое политическое решение народа, выбравшего путь независимости, модернизации и собственного государственного строительства.

Спустя более века Азербайджан вновь столкнулся с историческим испытанием. Осенью 2020 года страна пережила 44-дневную Отечественную войну — период, который навсегда вошёл в национальную память как время беспрецедентного единства государства, армии и общества.

Победа не появилась сама собой. За ней стояли годы ожидания, дипломатической борьбы, укрепления государственности, модернизации армии и, прежде всего, стойкость народа, который сохранил верность своей национальной идее. Тысячи азербайджанских военнослужащих пожертвовали жизнью ради территориальной целостности страны. Кровью шехидов была написана новая страница истории Азербайджана.

Именно поэтому сегодняшний Карабах воспринимается не только как территория восстановления. Это пространство памяти, национального достоинства и исполненного исторического обещания. Каждый восстановленный населённый пункт, каждая новая дорога, школа, предприятие, каждый возвращающийся на родную землю гражданин становятся живым подтверждением того, что жертва павших героев не была напрасной.

Особый смысл в этом контексте приобретает визит Президента в освобождённые районы в День независимости. На протяжении всех сложнейших этапов новейшей истории Азербайджана именно фактор политического лидерства, стратегической последовательности и единства вокруг национальных интересов стал одной из важнейших составляющих устойчивости государства. В период войны миллионы азербайджанцев, вне зависимости от возраста, профессии или места проживания, объединились вокруг своей армии, своего государства и своего Верховного Главнокомандующего. Это единство стало одним из ключевых факторов исторического результата 2020 года.

Сегодня, находясь в Карабахе в День независимости, Президент фактически соединяет две эпохи азербайджанской государственности — мечту о независимом государстве 1918 года и современную реальность Азербайджана, восстановившего территориальную целостность и уверенно строящего будущее на освобождённых землях.

Азербайджанский народ прошёл через тяжёлые испытания. Но через все вызови проходило главное: вера народа в своё государство, способность к сплочению в судьбоносные моменты и готовность защищать свою Родину любой ценой.

Именно поэтому 28 мая для современного Азербайджана — это не только историческая дата. Это день памяти о пройденном пути, день уважения к павшим героям, день национального единства и день уверенности в том, что страна, прошедшая через испытания, продолжает строить своё будущее собственными руками, собственной волей и собственной исторической правдой».

Поделиться:
276

Актуально

Политика

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о ...

В мире

Axios: США и Иран согласовали 60-дневный меморандум по перемирию

Мнение

Политика под давлением: как Армения теряет пространство для самостоятельного ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к Триумфальной арке в городе Ханкенди - ...

Политика

Здание Бурдж-Халифы в Дубае подсвечено цветами флага Азербайджана - ВИДЕО

Лавров: Пусть Пашинян самостоятельно обеспечит богатство Армении

Визит президента в Карабах в День независимости — символ памяти, победы и единства

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Шушу - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Ирина Роднина высказалась об уходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

В поездах Баку–Тбилиси–Баку пассажирам разрешат бесплатно провозить до 23 кг багажа

Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом

Продолжается широкий резонанс, вызванный в международной прессе проведенным в Баку WUF13

Последние новости

Здание Бурдж-Халифы в Дубае подсвечено цветами флага Азербайджана В - ВИДЕО

Сегодня, 22:20

Лавров: Пусть Пашинян самостоятельно обеспечит богатство Армении

Сегодня, 22:00

Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 21:40

Визит президента в Карабах в День независимости — символ памяти, победы и единства

Сегодня, 21:22

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Шушу - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Неймар пропустит товарищеские матчи сборной перед ЧМ-2026 из-за травмы

Сегодня, 20:40

Джевдет Йылмаз: Братство Азербайджана и Турции вносит вклад в мир, стабильность и будущее региона

Сегодня, 20:20

Скончался известный по телепередачам адвокат — ФОТО

Сегодня, 20:00

МИД Украины: Поздравляем Азербайджан - нашего верного друга и стратегического партнера

Сегодня, 19:47

Axios: США и Иран согласовали 60-дневный меморандум по перемирию

Сегодня, 19:30

В администрации Трампа предлагают выпустить купюру в $250 с его портретом - ФОТО

Сегодня, 19:15

Автомобиль Самеда Вургуна спустя 51 год вернули в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 18:55

Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии с Днем независимости

Сегодня, 18:45

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями села Бёюк Галадереси Шушинского района - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

CNN: Трамп угрожал каждой тринадцатой стране мира

Сегодня, 18:20

Сборная Азербайджана по мини-футболу начала чемпионат Европы с победы

Сегодня, 18:05

Белая клубника за 49 манатов: новый тренд в супермаркетах Баку - ВИДЕО

Сегодня, 17:55

Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО

Сегодня, 17:45

Армения отказалась принять ряд наблюдателей из России на выборах

Сегодня, 17:36

Пашинян пригрозил Царукяну: «Будешь жить в клетке»

Сегодня, 17:31
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25