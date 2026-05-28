Визит президента в Карабах в День независимости — символ памяти, победы и единства

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Карабах в День независимости стал не просто частью праздничной повестки, а глубоко символичным отражением пути, который прошёл азербайджанский народ за более чем столетнюю историю своей государственности. В день, когда страна вспоминает создание Азербайджанской Демократической Республики 1918 года, глава государства находится на земле, за которую Азербайджан вновь заплатил высокую цену — цену борьбы, терпения, крови и национального единства.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила член молодежного совета партии «Ени Азербайджан», политолог Анастасия Лаврина.

«История Азербайджана — это история народа, которому неоднократно приходилось отстаивать своё право на государственность, безопасность и будущее. В 1918 году, в крайне сложных геополитических условиях, несмотря на хаос, войны и региональные потрясения, была создана первая парламентская республика на мусульманском Востоке. Это было смелое политическое решение народа, выбравшего путь независимости, модернизации и собственного государственного строительства.

Спустя более века Азербайджан вновь столкнулся с историческим испытанием. Осенью 2020 года страна пережила 44-дневную Отечественную войну — период, который навсегда вошёл в национальную память как время беспрецедентного единства государства, армии и общества.

Победа не появилась сама собой. За ней стояли годы ожидания, дипломатической борьбы, укрепления государственности, модернизации армии и, прежде всего, стойкость народа, который сохранил верность своей национальной идее. Тысячи азербайджанских военнослужащих пожертвовали жизнью ради территориальной целостности страны. Кровью шехидов была написана новая страница истории Азербайджана.

Именно поэтому сегодняшний Карабах воспринимается не только как территория восстановления. Это пространство памяти, национального достоинства и исполненного исторического обещания. Каждый восстановленный населённый пункт, каждая новая дорога, школа, предприятие, каждый возвращающийся на родную землю гражданин становятся живым подтверждением того, что жертва павших героев не была напрасной.

Особый смысл в этом контексте приобретает визит Президента в освобождённые районы в День независимости. На протяжении всех сложнейших этапов новейшей истории Азербайджана именно фактор политического лидерства, стратегической последовательности и единства вокруг национальных интересов стал одной из важнейших составляющих устойчивости государства. В период войны миллионы азербайджанцев, вне зависимости от возраста, профессии или места проживания, объединились вокруг своей армии, своего государства и своего Верховного Главнокомандующего. Это единство стало одним из ключевых факторов исторического результата 2020 года.

Сегодня, находясь в Карабахе в День независимости, Президент фактически соединяет две эпохи азербайджанской государственности — мечту о независимом государстве 1918 года и современную реальность Азербайджана, восстановившего территориальную целостность и уверенно строящего будущее на освобождённых землях.

Азербайджанский народ прошёл через тяжёлые испытания. Но через все вызови проходило главное: вера народа в своё государство, способность к сплочению в судьбоносные моменты и готовность защищать свою Родину любой ценой.

Именно поэтому 28 мая для современного Азербайджана — это не только историческая дата. Это день памяти о пройденном пути, день уважения к павшим героям, день национального единства и день уверенности в том, что страна, прошедшая через испытания, продолжает строить своё будущее собственными руками, собственной волей и собственной исторической правдой».