CNN: Трамп угрожал каждой тринадцатой стране мира

First News Media18:20 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп за два своих президентских срока прибегал к угрозам или ударам в отношении примерно каждой тринадцатой страны мира. На это обратил внимание телеканал CNN.

Отмечается, что Оман стал как минимум пятнадцатым государством, в адрес которого в период его президентства звучали подобные заявления. При этом значительная часть подобных эпизодов пришлась на первые 16 месяцев его второго срока.

За этот период, согласно утверждениям, удары были нанесены по Ирану, Ираку, Нигерии, Сомали, Сирии, Венесуэле и Йемену. Часть этих стран уже подвергалась атакам и в ходе его первого президентского срока.

Кроме того, в тот же период звучали угрозы либо допускалась возможность применения силы в отношении еще семи государств: Канады, Колумбии, Кубы, Гренландии (в составе Дании), Мексики, Панамы и Омана.

Ранее Трамп пообещал «разнести» Оман, если страна попытается взять Ормузский пролив под свой контроль. «Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести», — добавил он.

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями ...

Axios: США и Иран согласовали 60-дневный меморандум по перемирию

Политика под давлением: как Армения теряет пространство для самостоятельного ...

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к Триумфальной арке в городе Ханкенди - ...

Джевдет Йылмаз: Братство Азербайджана и Турции вносит вклад в мир, стабильность и будущее региона

Скончался известный по телепередачам адвокат — ФОТО

МИД Украины: Поздравляем Азербайджан - нашего верного друга и стратегического партнера

В администрации Трампа предлагают выпустить купюру в $250 с его портретом - ФОТО

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Баку предупреждает: тема сепаратизма получит симметричный ответ

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

По 10 лет тюрьмы: Суд требует наказать экс-аудиторов

Россия выплатит компенсацию Азербайджану за сбитый в 2024 году самолет AZAL

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

