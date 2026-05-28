Автомобиль Самеда Вургуна спустя 51 год вернули в Баку - ВИДЕО

Легендарный автомобиль народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна спустя 51 год вновь оказался в Баку.

Речь идёт о «Победе» ГАЗ-М-20, которая долгие годы хранилась в гараже и считалась практически утраченной.

Как сообщил İTV, автомобиль прошёл полную реставрацию и уже появился на улицах столицы. Машина, принадлежавшая Самеду Вургуну, была частью его повседневной жизни ещё в 1950-х годах и сохранилась как важная историческая реликвия.

По информации журналистов, несколько лет назад автомобиль находился в тяжёлом состоянии, однако после восстановления его доставили в Баку.