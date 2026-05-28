Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии с Днем независимости

First News Media18:45 - Сегодня
Министр обороны Азербайджанской Республики поздравил личный состав Азербайджанской Армии по случаю 28 Мая — Дня yезависимости.

В поздравлении отмечено:

«Господа офицеры, товарищи гизиры, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные и гражданские служащие!

Искренне поздравляю вас по случаю 108-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики, считающейся одной из самых славных страниц истории нашей государственности, — 28 Мая — Дня независимости, и желаю вам успехов в вашей священной и почетной службе Родине.

Во все периоды руководства Азербайджаном Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в политике государственного строительства нашей страны неизменно провозглашался приоритет идеологии азербайджанства, а сам Великий лидер имел исключительные заслуги в сохранении национально-духовных ценностей нашего народа и укреплении традиций нашей государственности.

В результате успешной внутренней и внешней политики, проводимой достойным продолжателем политического курса Великого Лидера — Президентом Республики Азербайджан, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, экономические опоры нашей республики еще более укрепились, ее международный авторитет в процессе построения демократического государства продолжает расти, и сегодня Азербайджан превратился в главного гаранта сохранения устойчивого мира и стабильности в регионе.

Большие достижения, завоеванные в направлении повышения оборонной мощи нашей республики, а также проводимые в армии широкомасштабные реформы, укрепление социальной инфраструктуры, улучшение служебно-бытовых условий военнослужащих, проведенные учения еще больше укрепили волю личного состава к победе и дали толчок открытию новых героических страниц в истории Азербайджанской Армии благодаря Победе, завоеванной в 44-дневной Отечественной войне.

В результате блестящей победы, одержанной нашей армией в Отечественной войне под предводительством Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, и проведенных успешных боевых действий, а также антитеррористической операции, наши земли, находившиеся под оккупацией, были освобождены. Благодаря мудрой и дальновидной политике Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, силе и профессионализму нашей армии были обеспечены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, на всей территории страны полностью восстановлен конституционный строй.

Торжественный военный парад, прошедший в прошлом году в городе Баку и посвященный пятой годовщине 8 Ноября — Дня Победы, является показателем изо дня в день растущей оборонной мощи нашей страны.

Распоряжение Президента Республики Азербайджан об объявлении 2026 года в Республике Азербайджан «Годом градостроительства и архитектуры» является большим вкладом в проведение широкомасштабных работ по реконструкции и благоустройству на наших освобожденных от оккупации территориях.

Сегодня подразделения могучей Азербайджанской Армии, решительно стоя на страже нашей Родины, вносят свой достойный вклад в широкомасштабные восстановительно-созидательные работы, проводимые в рамках программы «Великое возвращение».

Верю, что наша армия, оставаясь и впредь верной Конституции Азербайджанской Республики, Военной присяге и уставам, на самом высоком уровне выполнит приказы и поручения Верховного Главнокомандующего. Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева всегда проявляет особое внимание и заботу о военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых операций за Родину, а также о семьях шехидов и ветеранах войны.

С чувством уважения и почтения чту светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни в ходе боевых операций за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашей республики, поздравляю их родителей, семьи, наших воинов, потерявших здоровье, и ветеранов с Днем независимости, и передаю им самые наилучшие пожелания.

Еще раз от всего сердца поздравляю вас по случаю 28 Мая — Дня независимости, желаю каждому из вас крепкого здоровья, долголетия, счастья, семейного благополучия и новых успехов в вашей почетной службе».

