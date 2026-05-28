Неймар пропустит товарищеские матчи сборной перед ЧМ-2026 из-за травмы

Врач сборной Бразилии Родригу Ласмар на пресс-конференции сообщил, что нападающий «Сантоса» Неймар из-за травмы икроножной мышцы не сыграет в товарищеских матчах национальной команды перед чемпионатом мира-2026.

«МРТ выявила травму икроножной мышцы второй степени. Неймар продолжает лечение. Ожидается, что он будет допущен к играм через две-три недели», — сказал Ласмар.

Неймар получил травму правой икроножной мышцы в матче «Сантоса» против «Куритибы» (0:3).

34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах. На мировом первенстве Бразилия сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.