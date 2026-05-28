МИД Украины: Поздравляем Азербайджан - нашего верного друга и стратегического партнера

Искренне поздравляем нашего верного друга и стратегического партнера - Азербайджан по случаю Дня независимости!

Oб этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Украины в связи с 28 Мая - Днем независимости Азербайджана.

«Мы высоко ценим поддержку и солидарность Азербайджана с Украиной, а также гуманитарную помощь нашей стране. С нетерпением ожидаем устойчивых позитивных импульсов в наших двусторонних отношениях и сотрудничестве во всех сферах», - говорится в сообщении МИД Украины.