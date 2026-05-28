В администрации Трампа предлагают выпустить купюру в $250 с его портретом - ФОТО

Американские чиновники и администрация Дональда Трампа продвигают идею создания купюры в 250 долларов с его изображением.

В случае успеха он станет первым за 150 лет человеком, попавшим при жизни на долларовую банкноту, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, авторами инициативы являются казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун, которые оказывают давление на подведомственное Бюро гравировки и печати. Они даже предоставили макеты с лицом Трампа, подписями президента США и главы Минфина. Автор одного из эскизов британский художник Иэн Александер подтвердил информацию о банкноте и рассказал, что разговаривал об этом с Трампом. В частности, по его словам, речь шла о добавлении цветов американского флага и логотипа к 250-летию основания США.

Ранее Трамп разместил в социальной сети Truth Social фотографию банкноты номиналом 100 долларов, на которой вместо традиционного портрета Бенджамина Франклина изображен он сам.

