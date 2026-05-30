Завтра в Баку потеплеет до 27 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщила Национальная служба гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 14-16° тепла, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление снизится с 760 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-55%.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки, возможны грозы и град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в отдельных районах может временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14–17° тепла, днем 25–29° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 15-20°, местами до 25° тепла.