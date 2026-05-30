Глава Пентагона назвал Новую Зеландию «халявщиком»

Военный министр США Пит Хегсет назвал Новую Зеландию "халявщиками" из-за малых затрат Веллингтона на оборону.

В ответ на это новозеландский министр обороны Крис Пенк отметил большую роль, которую играет армия его страны, сообщает газета The New Zealand Herald.

"Для тех, кто продолжает халявить за счет американских налогоплательщиков, услышьте нас: эти дни в прошлом", — заявил глава американского военного ведомства, позже уточнив, что затраты Новой Зеландии на оборону в размере 2% от ВВП делают эту страну "халявщиком".

В ответ на это глава МО Новой Зеландии заявил об исторической роли армии страны "как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и на глобальном уровне".

"Бюджет этого года также подтверждает приверженность Новой Зеландии удвоению наших расходов на оборону. Только в последних двух бюджетах мы выделили $5,8 млрд дополнительного [военного] финансирования", — отметил Пенк, подтвердив приверженность своей страны к увеличению расходов на оборону.

