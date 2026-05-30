В Афганистане в результате ДТП с грузовиком погибли 18 человек: 10 из них - дети

First News Media13:15 - Сегодня
В восточной части Афганистана в субботу перевернулся грузовик, в результате чего погибли 18 человек, включая 10 детей.

Об этом сообщил представитель властей провинции Лагман, передаёт AFP.

По данным местных властей, автомобиль перевозил афганские семьи, возвращавшиеся из Пакистана, где они ранее проживали. Среди погибших — 10 детей, пять женщин и три мужчины. Ещё 29 человек получили ранения.

Авария произошла на трассе между Джелалабадом на востоке страны и столицей Кабулом.

Представитель губернатора провинции Абдул Малик Ниазай отметил, что подобные дорожно-транспортные происшествия в Афганистане происходят регулярно. Среди основных причин — плохое состояние дорог после десятилетий конфликта, опасное вождение и слабый контроль со стороны властей.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25