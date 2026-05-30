В Афганистане в результате ДТП с грузовиком погибли 18 человек: 10 из них - дети

В восточной части Афганистана в субботу перевернулся грузовик, в результате чего погибли 18 человек, включая 10 детей.

Об этом сообщил представитель властей провинции Лагман, передаёт AFP.

По данным местных властей, автомобиль перевозил афганские семьи, возвращавшиеся из Пакистана, где они ранее проживали. Среди погибших — 10 детей, пять женщин и три мужчины. Ещё 29 человек получили ранения.

Авария произошла на трассе между Джелалабадом на востоке страны и столицей Кабулом.

Представитель губернатора провинции Абдул Малик Ниазай отметил, что подобные дорожно-транспортные происшествия в Афганистане происходят регулярно. Среди основных причин — плохое состояние дорог после десятилетий конфликта, опасное вождение и слабый контроль со стороны властей.