Газовый сигнал из Москвы: в Ереване призвали не драматизировать ситуацию

Армянская сторона получила письмо от министерства энергетики России, однако его содержание не столь острое, как пытается представить оппозиция.

Об этом в беседе с News.am во время предвыборной агитации партии «Гражданский договор» в Тавушской области заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

«Мы получили информацию от партнеров, приняли ее к сведению и при необходимости работаем по соответствующим вопросам. У нас сохраняются нормальные рабочие отношения, ничего более. Однако хочу отметить, что содержание письма не совсем соответствует тому, как его преподносят в прессе, — оно не носит столь острого характера. Полагаю, подобная интерпретация распространяется по инициативе оппозиционных кругов в рамках предвыборной кампании», — заявил министр.

Раскрывать содержание письма Худатян не стал. По его словам, хотя конечным адресатом документа было его ведомство, первоначально письмо поступило в министерство иностранных дел Армении, которое при необходимости даст соответствующую реакцию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство России в Армении официально передало армянской стороне письмо министра энергетики России Сергея Цивилева с предупреждением о возможной приостановке или односторонней денонсации соглашения от декабря 2013 года.

В письме говорится: если Армения продолжит процесс вступления в ЕС, российская сторона может приостановить действие или в одностороннем порядке денонсировать соглашение между правительствами России и Армении от 2 декабря 2013 года о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.