Парижский «Пари Сен-Жермен» второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв лондонский «Арсенал» в драматичном финале на стадионе «Ференц Пушкаш». Основное и дополнительное время поединка завершилось со счетом 1:1, а исход противостояния решился в серии послематчевых пенальти.

Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте: Кай Хаверц воспользовался позиционной ошибкой Ашрафа Хакими и мощным ударом под перекладину расстрелял ворота Матвея Сафонова. Несмотря на быстрый пропущенный гол, ПСЖ полностью завладел инициативой, установив тотальный контроль над мячом (75% владения). Отыграться парижанам удалось лишь во втором тайме — на 65-й минуте Усман Дембеле безупречно реализовал пенальти, назначенный за фол Кристиана Москеры на Хвиче Кварацхелии.

Кульминация наступила в серии одиннадцатиметровых при счете 4:3 в пользу ПСЖ. К «точке» подошел защитник «канониров» Габриэл, однако его удар пришелся значительно выше правой «девятки». Матвей Сафонов, угадавший направление полета мяча, в этом эпизоде не коснулся снаряда, но именно этот промах лондонцев зафиксировал окончательную победу французского клуба. ПСЖ стал двукратным обладателем трофея, защитив титул, завоеванный годом ранее в поединке против «Интера».