Игрок «Арсенала» обратился к болельщикам после рокового промаха с пенальти в финале Лиги чемпионов

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяйнс выступил с обращением к болельщикам после поражения команды в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА против французского «Пари Сен-Жермен». Бразильский футболист опубликовал официальное заявление в своих социальных сетях по следам драматичной серии послематчевых пенальти.

Решающая встреча в Будапеште завершилась со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти лондонский клуб уступил со счетом 3:4. Габриэл исполнял пятый удар «Арсенала», однако не сумел реализовать одиннадцатиметровый, что зафиксировало победу парижан.

Футболист напрямую обратился к фанатам, не став скрывать эмоций:

«Это больно, но я горжусь командой и всем, чего мы достигли вместе в этом сезоне. Спасибо нашим невероятным фанатам за поддержку на каждом этапе. Вы заслуживаете отпраздновать это путешествие вместе с нами. Увидимся в следующем сезоне».

Несмотря на неудачу в главном европейском турнире, «Арсенал» завершил футбольный год с золотыми медалями чемпионата Англии. Праздничные мероприятия отменены не будут: уже сегодня, 31 мая, команда проведет чемпионский парад на улицах Лондона для своих болельщиков.