Азербайджан вышел в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу с первого места в группе

Подопечные Эльшада Гулиева завершили групповой этап со стопроцентным результатом и теперь встретятся с Казахстаном в 1/8 финала турнира в Словакии.

Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала победу над Францией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы в Братиславе. Встреча, проходившая на Tipos Arena, завершилась со счетом 3:1 в пользу нашей команды. Этот результат имел решающее значение в борьбе за лидерство в группе F, позволив азербайджанским футболистам сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице.

Благодаря трем набранным очкам команда Эльшада Гулиева вышла в 1/8 финала с первого места в квартете. Соперником «милли» в первом раунде плей-офф станет сборная Казахстана. Ранее на турнире в Словакии Азербайджан поочередно обыграл Австрию (1:0) и Италию, досрочно обеспечив себе участие в играх на вылет.

Французская сборная, имевшая до этого матча четыре очка, финишировала на второй позиции в группе. Отметим, что сборная Азербайджана, считающаяся одним из претендентов на медали, набрала девять очков из девяти возможных на старте европейского первенства.

Источник: İdman.Biz

