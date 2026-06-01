Руководители погранведомств Азербайджана и Ирана провели встречу на границе

Встреча между делегациями под руководством начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева и заместителя главнокомандующего Силами правопорядка Ирана генерал-майора Касема Резаи состоялась сегодня на иранской территории у государственного пункта пропуска через госграницу «Астара».

По сообщению пресс-службы ГПС, на встрече обсуждались текущая ситуация на азербайджано-иранской границе и в пунктах пропуска, меры, принимаемые в сфере обеспечения пограничной безопасности, организация охраны государственной границы на освобожденном от оккупации участке азербайджано-иранской границы, а также работа, проводимая в направлении создания новых транспортно-коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

В ходе обсуждений была высоко оценена динамика развития сотрудничества между погранведомствами двух стран, подчеркнута важность дальнейшего усиления взаимодействия в сфере борьбы с контрабандой через госграницу, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также другими проявлениями трансграничной преступности.

Стороны отметили, что проведение подобных встреч вносит важный вклад в развитие связей и укрепление взаимодействия между пограничными ведомствами.

Встреча прошла в атмосфере дружбы, взаимного доверия и взаимопонимания.

