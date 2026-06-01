В Грузии обнаружен вирус денге

В Грузии зафиксирован случай заражения вирусом денге.

Об этом сообщил медицинский директор Детской центральной больницы им. Иашвили Иванэ Чхаидзе.

По его словам, вирус денге был подтверждён у одного человека на прошлой неделе.

При этом Иване Чхаидзе не стал сообщать дополнительные подробности о заболевшем.

Как известно, денге — это вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Инкубационный период обычно составляет 5–7 дней, а при классической форме заболевания может достигать 15 дней. Болезнь начинается с сильного озноба и повышения температуры до 39–41 °C. Также характерны сильная головная боль, боли в мышцах и суставах.

Что касается Лихорадки Эбола, то, по информации Иванэ Чхаидзе, случаев заболевания Эболой в Грузии не зарегистрировано, и риска её распространения в стране нет.

