В Грузии обнаружен вирус денге
В Грузии зафиксирован случай заражения вирусом денге.
Об этом сообщил медицинский директор Детской центральной больницы им. Иашвили Иванэ Чхаидзе.
По его словам, вирус денге был подтверждён у одного человека на прошлой неделе.
При этом Иване Чхаидзе не стал сообщать дополнительные подробности о заболевшем.
Как известно, денге — это вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Инкубационный период обычно составляет 5–7 дней, а при классической форме заболевания может достигать 15 дней. Болезнь начинается с сильного озноба и повышения температуры до 39–41 °C. Также характерны сильная головная боль, боли в мышцах и суставах.
Что касается Лихорадки Эбола, то, по информации Иванэ Чхаидзе, случаев заболевания Эболой в Грузии не зарегистрировано, и риска её распространения в стране нет.
Источник: 1tv.ge