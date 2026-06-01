 В Грузии обнаружен вирус денге | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Грузии обнаружен вирус денге

First News Media15:55 - Сегодня
В Грузии обнаружен вирус денге

В Грузии зафиксирован случай заражения вирусом денге.

Об этом сообщил медицинский директор Детской центральной больницы им. Иашвили Иванэ Чхаидзе.

По его словам, вирус денге был подтверждён у одного человека на прошлой неделе.

При этом Иване Чхаидзе не стал сообщать дополнительные подробности о заболевшем.

Как известно, денге — это вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Инкубационный период обычно составляет 5–7 дней, а при классической форме заболевания может достигать 15 дней. Болезнь начинается с сильного озноба и повышения температуры до 39–41 °C. Также характерны сильная головная боль, боли в мышцах и суставах.

Что касается Лихорадки Эбола, то, по информации Иванэ Чхаидзе, случаев заболевания Эболой в Грузии не зарегистрировано, и риска её распространения в стране нет.

Источник: 1tv.ge

Поделиться:
435

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев благодарит Дональда Трампа за продление приостановки действия 907-й ...

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Общество

Через Азербайджан в Армению отправлена очередная партия пшеницы из РФ - ОБНОВЛЕНО

Политика

Ильхам Алиев: Зангезурский коридор обязательно будет построен

В мире

Захарова: посол РФ в Армении находится в Москве

На Мальте произошел мощный взрыв на заводе фейерверков - ВИДЕО

В Грузии обнаружен вирус денге

В Армении начато преследование в отношении 4 экс-командиров корпусов ВС

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Румынии – Захарова - ОБНОВЛЕНО

Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились на тайной церемонии в Лондоне - ФОТО

ООН предупредила о почти неизбежном новом рекордно жарком годе к 2030-му

США могут вывести войска с баз на Ближнем Востоке после конфликта с Ираном

Последние новости

Стармер: В эпоху глобальной неопределенности Азербайджан остается важнейшим партнером

Сегодня, 16:56

Захарова: посол РФ в Армении находится в Москве

Сегодня, 16:43

На Мальте произошел мощный взрыв на заводе фейерверков - ВИДЕО

Сегодня, 16:41

Трамп: США выступают активными сторонниками развития нефтегазовой промышленности Азербайджана

Сегодня, 16:33

Открыта регистрация на вторую попытку вступительного экзамена в вузы

Сегодня, 16:32

Алпарслан Байрактар: Пропускную способность трубопровода TANAP можно увеличить

Сегодня, 16:30

В Грузии обнаружен вирус денге

Сегодня, 15:55

В Азербайджане утверждены тарифы на проезд по автодороге Ахмедбейли–Физули–Шуша

Сегодня, 15:52

Тарифный совет установил новый верхний предел цен на 184 лекарства

Сегодня, 15:50

Исчезли фотографии азербайджанских учителей с сайтов школ: в чем причина?

Сегодня, 15:32

Более 100 тысяч пассажиров воспользовались междугородними автобусными рейсами в праздничные дни 

Сегодня, 15:28

Премьер-министр Эсватини поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 15:24

Президент Литвы поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 15:23

Ильхам Алиев подписал распоряжение о переименовании ряда территориальных единиц Губинского района

Сегодня, 15:18

Азербайджано-Нидерландская Торговая Палата создана для развития сотрудничества

Сегодня, 15:11

Ильхам Алиев наградил Курбана Курбанова орденом «Дружба» - ФОТО

Сегодня, 15:07

В Армении начато преследование в отношении 4 экс-командиров корпусов ВС

Сегодня, 15:00

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:57

Израиль поднял флаг над Бофортом: новый виток конфликта на границе

Сегодня, 14:42

Через Азербайджан в Армению отправлена очередная партия пшеницы из РФ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37
Все новости
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

В Международный день защиты детей особенно важно говорить не только о правовой и социальной защите ребенка, но и о техСегодня, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

Сегодня, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55