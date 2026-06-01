Алпарслан Байрактар: Пропускную способность трубопровода TANAP можно увеличить
Пропускную способность трубопровода TANAP можно увеличить при относительно ограниченных инвестициях.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом во время своего выступления на Бакинской энергетической неделе заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
«TANAP все еще не используется на полную мощность, и при относительно ограниченных инвестициях можно увеличить его пропускную способность», – подчеркнул он.
Министр отметил, что Азербайджан и Турция образцово сотрудничают в энергетической сфере. Он подчеркнул, что обе страны вносят важный вклад как в обеспечение собственной энергетической безопасности, так и в энергетическую безопасность Европы.
