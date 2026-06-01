Открыта регистрация на вторую попытку вступительного экзамена в вузы

Феликс Вишневецкий16:32 - Сегодня
Регистрация для участия во второй попытке второго этапа вступительного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей будет проводиться с 1 по 8 июня 2026 года.

Абитуриенты, желающие принять участие во второй попытке экзамена, должны войти на соответствующую интернет-страницу Государственного экзаменационного центра, используя логин и пароль своего личного кабинета, выбрать группу специальностей, по которой они хотят повторно сдать экзамен, пройти регистрацию и произвести оплату в установленном порядке, сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ. 

Информация о сумме платежа автоматически отображается пользователю в системе.

Для граждан Азербайджанской Республики, относящихся к следующим категориям (только выпускники общеобразовательных учреждений), участие в экзамене осуществляется за счёт средств государственного бюджета:

- дети лиц, которым установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики;

- члены семей шехидов;

- дети, потерявшие родителей и лишённые родительской опеки;

- лица, имеющие статус вынужденных переселенцев;

- лица с установленной инвалидностью I и II степени, а также дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Информация об этих абитуриентах ГЭЦ получается в электронном виде из информационных систем соответствующих государственных органов.

В ГЭЦ подчеркивают, что в экзамене смогут принять участие только те абитуриенты, которые зарегистрировались в указанные сроки - при регистрации на вторую попытку экзамена абитуриентам разрешается выбрать группу специальностей, отличающуюся от той, которая была выбрана при первой попытке.

Абитуриентам, получившим неудовлетворительную оценку на экзамене по азербайджанскому языку (как государственному языку), состоявшемся 3 мая, также разрешается зарегистрироваться на летний вступительный экзамен, но, если они вновь получат неудовлетворительную оценку на втором экзамене по азербайджанскому языку, который состоится 21 июня, к конкурсному отбору они допущены не будут.

Отметим, что вторая попытка второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения пройдёт:

- 5 июля - для II и III групп специальностей;

- 12 июля - для I и IV групп специальностей.

Для абитуриентов III группы специальностей, выбравших подгруппы DT и TC одновременно, дополнительный экзамен по географии состоится 12 июля.

