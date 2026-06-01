Ильхам Алиев благодарит Дональда Трампа за продление приостановки действия 907-й поправки - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал публикацию в своих аккаунтах в социальных сетях в связи с меморандумом о продлении срока приостановки действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы.
«Уважаемый господин Президент Дональд Трамп,
Хочу выразить Вам искреннюю признательность за то, что Вы направили мне в качестве памятного подарка меморандум о продлении срока приостановки действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы вместе с Вашей личной запиской и добрыми словами. Высоко ценю этот примечательный жест и отношусь к нему с большим уважением», - говорится в публикации.
Dear President Donald Trump, I would like to express my sincere gratitude to you for sending me, as a commemorative gift, the memorandum on extension of waiver of Section 907 of the Freedom Support Act, accompanied by your personal inscription and kind words. I greatly appreciate… pic.twitter.com/EeNgsziWs3 — Ilham Aliyev (@presidentaz) June 1, 2026