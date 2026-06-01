Стармер: В эпоху глобальной неопределенности Азербайджан остается важнейшим партнером

В эпоху глобальной неопределенности Азербайджан остается важнейшим партнером в укреплении международной энергетической безопасности и устойчивых позиций.

Об этом говорится в послании премьер-министра Великобритании Кира Стармера по случаю проведения 31-ой Бакинской энергетической недели. Послание зачитал торговый комиссар Великобритании по Восточной Европе и Центральной Азии Дэвид Рид на церемонии открытия недели.

«Уважаемый Президент Алиев.

Рад передать свои искренние приветствия всем участникам "Бакинской энергетической недели" 2026 года.

Когда восемнадцать месяцев назад мы посетили Баку для участия в COP29, на меня произвело глубокое впечатление то серьезное внимание, которое Азербайджан уделяет энергетическому переходу. С тех пор планы превратились в действия, а производство энергии из возобновляемых источников ускорилось, предложив масштабные варианты решений для транспортировки зеленой энергии как на суше, так и на море. Ваша страна сыграла важную роль в укреплении энергетической устойчивости Украины перед лицом непрекращающихся и незаконных атак России на ее энергетическую инфраструктуру. Ваша страна создала возможности для европейских государств с целью формирования их собственной энергетической устойчивости путем диверсификации цепочек поставок. Также в прошлом году Ваша страна начала экспорт электроэнергии в Армению, что укрепило Вашу приверженность долгосрочному миру.

В то время как мы работаем над достижением общих климатических целей, Соединенное Королевство остается приверженным делу совместной, плечом к плечу, работы с Азербайджаном ради ускорения глобального энергетического перехода, что крайне важно для планов данного правительства по укреплению нашей климатической стойкости и достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году. Наше долгосрочное энергетическое партнерство, во главе с британской промышленностью, будет играть роль краеугольного камня в двусторонних отношениях и продолжит служить фактором, ускоряющим рост обеих экономик. Объединив наш экспертный потенциал в области возобновляемой энергии и чистых технологий, мы сможем развивать инновации, необходимые для достижения чистой нулевой отметки и обеспечения процветающего, устойчивого будущего.

Приветствую Ваши лидерские качества, проявленные в этой инициативе, и желаю Вам и всем участникам исключительно продуктивного и успешного мероприятия», - говорится в послании.