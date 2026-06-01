В Азербайджане утверждены тарифы на проезд по автодороге Ахмедбейли–Физули–Шуша
Тарифный (Ценовой) Совет утвердил цены за проезд по альтернативной автомобильной дороге Ахмедбейли–Физули–Шуша.
Как сообщает Report со ссылкой на Совет, решением Кабинета министров от 1 апреля 2026 года дорога определена как платная.
Согласно решению Тарифного совета, стоимость проезда по дороге Ахмедбейли–Физули–Шуша для легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн составляет 8,6 гяпика за 1 км (6,99 маната за всю дорогу).
Для грузовых автомобилей свыше 3,5 тонн и спецтехники - 10,6 гяпика за 1 км (около 8,62 маната), для автобусов - 7,1 гяпика за 1 км (5,77 маната), для прицепных и многoосных транспортных средств - 17,7 гяпика за 1 км (14,39 маната).
Также установлены тарифы для мотоциклов: по дороге Ахмедбейли–Физули–Шуша - 4,65 гяпик за 1 км, по трассе Баку–Губа–государственная граница с Россией - 5 гяпик.
Дорога Ахмедбейли–Физули–Шуша на 19,7 км короче альтернативного маршрута и имеет более высокий скоростной режим, что позволяет экономить время и топливо.
Решение кабинета министров по тарифам вступает в силу со 2 июня.