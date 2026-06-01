В Азербайджане 884 ребёнка возвращены в семьи в результате программ реинтеграции

С 2020 года, когда начало свою деятельность Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, в результате реализованных мероприятий по реинтеграции удалось добиться возвращения 884 детей из социальных учреждений в их семьи.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

В процессе возвращения детей в семейное попечение разрабатываются планы развития семьи, включающие меры социальной поддержки - на основе этих планов оказывается помощь по укреплению семей по соответствующим направлениям.

После возвращения детей в семью проводится мониторинг с целью изучения их общего положения и условий проживания.

Также Агентство социальных услуг осуществляет социально-психологическую поддержку и просветительскую работу, направленную на предотвращение лишения детей родительской опеки.

За отчётный период удалось предотвратить передачу в учреждения 964 детей со стороны их семей.