Трамп: США выступают активными сторонниками развития нефтегазовой промышленности Азербайджана

Об этом говорится в послании президента США Дональда Трампа по случаю проведения 31-ой Бакинской энергетической недели. Послание зачитал помощник государственного секретаря США по вопросам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр на церемонии открытия недели.

«Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Направляю свои поздравления Вам и азербайджанскому народу по случаю проведения 31-й Бакинской энергетической недели. Это достижение является свидетельством лидерских качеств, демонстрируемых Азербайджаном в сфере энергетической безопасности.

Наши страны связывает долгая история сотрудничества в углеводородном секторе, и они привержены обеспечению доступной и изобильной энергии. Соединенные Штаты выступают активными сторонниками нефтегазовой промышленности Азербайджана, и я твердо верю, что значимость нашего фундаментального партнерства в сфере глобальной энергетической безопасности в последующие годы будет только возрастать.

Когда мы встречались в Белом доме, мы сделали шаг вперед и достигли долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном. Как Вы знаете, региональная энергетическая интеграция является главной опорой исторического мирного саммита, состоявшегося 8 августа. Моя Администрация с нетерпением ожидает продуктивных обсуждений по этой теме в июне.

Вместе мы будем продвигать мир вперед, укреплять благосостояние и строить более безопасное будущее в Вашем регионе и во всем мире. Еще раз поздравляю Вас по случаю успешного проведения Бакинской энергетической недели», - говорится в послании.