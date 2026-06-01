 Трамп: США выступают активными сторонниками развития нефтегазовой промышленности Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Трамп: США выступают активными сторонниками развития нефтегазовой промышленности Азербайджана

First News Media16:33 - Сегодня
Трамп: США выступают активными сторонниками развития нефтегазовой промышленности Азербайджана

Соединенные Штаты выступают активными сторонниками нефтегазовой промышленности Азербайджана, и я твердо верю, что значимость нашего фундаментального партнерства в сфере глобальной энергетической безопасности в последующие годы будет только возрастать.

Об этом говорится в послании президента США Дональда Трампа по случаю проведения 31-ой Бакинской энергетической недели. Послание зачитал помощник государственного секретаря США по вопросам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр на церемонии открытия недели.

«Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Направляю свои поздравления Вам и азербайджанскому народу по случаю проведения 31-й Бакинской энергетической недели. Это достижение является свидетельством лидерских качеств, демонстрируемых Азербайджаном в сфере энергетической безопасности.

Наши страны связывает долгая история сотрудничества в углеводородном секторе, и они привержены обеспечению доступной и изобильной энергии. Соединенные Штаты выступают активными сторонниками нефтегазовой промышленности Азербайджана, и я твердо верю, что значимость нашего фундаментального партнерства в сфере глобальной энергетической безопасности в последующие годы будет только возрастать.

Когда мы встречались в Белом доме, мы сделали шаг вперед и достигли долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном. Как Вы знаете, региональная энергетическая интеграция является главной опорой исторического мирного саммита, состоявшегося 8 августа. Моя Администрация с нетерпением ожидает продуктивных обсуждений по этой теме в июне.

Вместе мы будем продвигать мир вперед, укреплять благосостояние и строить более безопасное будущее в Вашем регионе и во всем мире. Еще раз поздравляю Вас по случаю успешного проведения Бакинской энергетической недели», - говорится в послании.

Поделиться:
265

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев благодарит Дональда Трампа за продление приостановки действия 907-й ...

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Общество

Через Азербайджан в Армению отправлена очередная партия пшеницы из РФ - ОБНОВЛЕНО

Политика

Ильхам Алиев: Зангезурский коридор обязательно будет построен

Политика

Стармер: В эпоху глобальной неопределенности Азербайджан остается важнейшим партнером

Трамп: США выступают активными сторонниками развития нефтегазовой промышленности Азербайджана

Премьер-министр Эсватини поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Литвы поздравил Президента Ильхама Алиева

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Продолжается широкий резонанс, вызванный в международной прессе проведенным в Баку WUF13

В Азербайджане будет создан новый университет

Ирина Роднина высказалась об уходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

«Завалите хлебало. Это пока цветочки»: Медведев отреагировал на инцидент с БПЛА в Румынии

Последние новости

Стармер: В эпоху глобальной неопределенности Азербайджан остается важнейшим партнером

Сегодня, 16:56

Захарова: посол РФ в Армении находится в Москве

Сегодня, 16:43

На Мальте произошел мощный взрыв на заводе фейерверков - ВИДЕО

Сегодня, 16:41

Трамп: США выступают активными сторонниками развития нефтегазовой промышленности Азербайджана

Сегодня, 16:33

Открыта регистрация на вторую попытку вступительного экзамена в вузы

Сегодня, 16:32

Алпарслан Байрактар: Пропускную способность трубопровода TANAP можно увеличить

Сегодня, 16:30

В Грузии обнаружен вирус денге

Сегодня, 15:55

В Азербайджане утверждены тарифы на проезд по автодороге Ахмедбейли–Физули–Шуша

Сегодня, 15:52

Тарифный совет установил новый верхний предел цен на 184 лекарства

Сегодня, 15:50

Исчезли фотографии азербайджанских учителей с сайтов школ: в чем причина?

Сегодня, 15:32

Более 100 тысяч пассажиров воспользовались междугородними автобусными рейсами в праздничные дни 

Сегодня, 15:28

Премьер-министр Эсватини поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 15:24

Президент Литвы поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 15:23

Ильхам Алиев подписал распоряжение о переименовании ряда территориальных единиц Губинского района

Сегодня, 15:18

Азербайджано-Нидерландская Торговая Палата создана для развития сотрудничества

Сегодня, 15:11

Ильхам Алиев наградил Курбана Курбанова орденом «Дружба» - ФОТО

Сегодня, 15:07

В Армении начато преследование в отношении 4 экс-командиров корпусов ВС

Сегодня, 15:00

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:57

Израиль поднял флаг над Бофортом: новый виток конфликта на границе

Сегодня, 14:42

Через Азербайджан в Армению отправлена очередная партия пшеницы из РФ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37
Все новости
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

В Международный день защиты детей особенно важно говорить не только о правовой и социальной защите ребенка, но и о техСегодня, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

Сегодня, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55