Эрдоган: процессы в регионе доказывают абсолютную правильность наших совместных шагов с Азербайджаном

First News Media17:10 - Сегодня
Происходящие в нашем регионе процессы демонстрируют, насколько правильными были шаги, предпринятые нами в энергетической сфере совместно с Азербайджаном.

Об этом говорится в послании президента Реджепа Тайипа Эрдогана участникам «Бакинской энергетической недели», зачитанном министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром на церемонии открытия недели.

«Уважаемые участники, уважаемые гости.

Приветствую вас с самыми искренними чувствами и любовью.

Мне доставляет большое удовлетворение обратиться — пусть и посредством письма — к этому авторитетному форуму, который уже более тридцати лет объединяет мировых энергетических лидеров, инвесторов и компании.

Происходящие в нашем регионе процессы демонстрируют, насколько правильными были шаги, предпринятые нами в энергетической сфере совместно с Азербайджаном. Мы продолжаем успешно реализовывать вместе с Азербайджаном многие мегапроекты, которые когда-то казались для нашего региона лишь мечтой. Проекты таких трубопроводов, как Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси – Эрзурум и TANAP, входят в число тех проектов, которые мы инициировали совместно с Азербайджаном и завершили при вкладе другой дружественной страны — Грузии.

Мы видим, что благодаря нашему партнерству в проектах «Азери – Чираг – Гюнешли» и «Шахдениз» сотрудничество с Азербайджаном углубляется еще сильнее. Наше новое партнерство по месторождению «Шафаг – Асиман» является очередным наглядным доказательством непрерывного продолжения этого взаимодействия. Введенный в эксплуатацию в прошлом году газопровод Игдыр – Нахчыван поддержал и укрепил энергетическую безопасность Нахчыванского региона.

Электрические соединения между Турцией и Азербайджаном имеют для нас стратегическое значение. Иншаллах, посредством реализации проекта по передаче и торговле зеленой электроэнергией между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Болгарией мы рассчитываем внести вклад в энергетическую безопасность всего нашего региона.

Точно так же неоспорим вклад в развитие этой страны и в региональную безопасность начала поставок газа в Сирию в августе прошлого года в результате совместной инициативы Турции и Азербайджана. Перед нами открываются большие возможности для расширения сотрудничества в направлении экспорта туркменского газа через Азербайджан и Турцию. Мы также становимся свидетелями дальнейшего роста использования трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан для доставки природных ресурсов Казахстана на западные рынки.

Уважаемые участники, Турция обладает видением, направленным на обеспечение продуктивности во всех направлениях энергетического сектора, включая возобновляемую и зеленую энергетику, беря за основу эффективность и заботу об окружающей среде. Нашу решимость быть одной из ведущих и образцовых стран в сфере глобальных климатических действий мы еще больше укрепим на саммите COP31, который мы будем принимать в Анталье с 9 по 20 ноября этого года.

С этими мыслями я желаю, чтобы «Бакинская энергетическая неделя» послужила во благо наших стран и нашего региона. Благодарю всех, кто внес свой вклад в организацию мероприятия, и искренне приветствую моего Дорогого Брата господина Президента Алиева и всех участников», — говорится в послании.

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

Сегодня, 09:00

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55

