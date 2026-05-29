«Завалите хлебало. Это пока цветочки»: Медведев отреагировал на инцидент с БПЛА в Румынии

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался о попадании дрона в многоэтажку на румынской территории.

Он заявил, что государства ЕС напрямую вовлечены в противостояние с Москвой. По его мнению, этот факт уже никем не оспаривается.

Комментируя сам инцидент, политик отметил, что принадлежность аппарата ещё предстоит установить. Однако, независимо от итогов расследования, европейским странам следует «заткнуться на эту тему».

Медведев предупредил, что подобные случаи будут повторяться в будущем. Поэтому жителям воюющих стран не стоит рассчитывать на спокойный сон, особенно в районах заводов по выпуску беспилотников для ВСУ.

«Завалите хлебало. Это пока цветочки!», — призвал он в мессенджере «Макс».