Аграрный разворот: Азербайджан формирует новую модель сельского хозяйства

Азербайджан вступает в новый этап аграрного развития: выступление президента Ильхама Алиева на совещании по сельскому хозяйству стало не просто анализом отрасли, а четким заявлением о том, что продовольственная безопасность, водные ресурсы, развитие регионов и снижение импортозависимости становятся ключевыми элементами государственной стратегии в условиях глобальных климатических и экономических вызовов.

Еще несколько лет назад аграрная тема в Азербайджане воспринималась, скорее, как важное и социально чувствительное направление, которое, однако, оставалось в тени энергетики, инфраструктурных проектов, крупных инвестиционных программ. Теперь акценты меняются - сельское хозяйство рассматривается как один из важнейших вопросов стратегической устойчивости страны. Причем речь идет не только о продовольствии.

В выступлении президента соединились сразу несколько тем - глобальные кризисы, изменение климата, водный дефицит, урбанизация, импортозависимость и будущее регионов. Государство дает понять: эпоха, когда нефтяные доходы автоматически компенсировали слабость аграрного сектора, заканчивается. В новых условиях земля, вода и внутренняя производственная база становятся ресурсом не меньшей важности, чем нефть и газ.

Не случайно в выступлении главы государства тема сельского хозяйства звучала не как отраслевой вопрос, а как часть общей стратегии национальной устойчивости. В условиях, когда логистика, рынки и поставки становятся все менее предсказуемыми, способность страны обеспечивать себя базовой продукцией превращается в вопрос экономической безопасности. «Происходящие сегодня в мире тенденции негативно влияют и на сельскохозяйственное производство. Войны, конфликты, разрыв транспортных цепочек, кризис в энергетическом секторе, определенные трудности, связанные с топливом, поставили многих традиционных производителей в затруднительное положение. Принимая это во внимание, каждая страна, конечно, должна задуматься о своей продовольственной безопасности и предпринять конкретные шаги», - так говорит об этом азербайджанский лидер.

Президент Ильхам Алиев достаточно жестко обозначал и проблемы. Самая чувствительная цифра - лишь 55%-е самообеспечение пшеницей. Президент прямо назвал этот показатель неприемлемым. «Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов, и, к сожалению, этот коэффициент не увеличивается. Мы топчемся на месте. Уже сколько лет у нас пшеница производится на этом же уровне, несмотря на то что был придан большой импульс, создано много агропарков. Отмечу также, что создание агропарков сыграло очень большую роль в развитии сельского хозяйства. Несмотря на это, производство пшеницы и коэффициент самообеспеченности у нас не растут. Внутреннее производство составляет 1 миллион 573 тысячи тонн, импорт – 1 миллион 267 тысяч тонн. Мы должны сократить этот импорт. Конечно, учитывая наше географическое положение, посевные угодья и необходимость выращивания другой сельскохозяйственной продукции, мы не должны ставить цель обеспечить себя продовольственной пшеницей на 100 процентов. Однако, в любом случае, 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен», - сказал глава государства.

Еще один важный акцент был сделан на грамотном использовании земельных ресурсов - по сути, на переходе к более точной, «цифровой» модели управления сельским хозяйством. «Вопрос рационального использования земли. Цель здесь – максимально повысить урожайность и провести точный анализ земли, чтобы определить, какую культуру целесообразнее выращивать на определенной территории, земельном участке. Конечно, здесь очень важны вопросы районирования. Но я знаю, что в некоторых случаях даже в пределах одного района качество почвы на разных участках различается. Поэтому было бы неправильно говорить, что в том или ином регионе следует выращивать только эту культуру, а другие – нет. Конечно, точный анализ по любому участку должен проводиться с использованием его электронной версии, различных методов уточнения, новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, спутниковых возможностей, исследований на местах. Территория страны не так уж велика. Поэтому сделать это будет несложно, - так говорит об этом президент. - Определенная работа уже проделана. Однако каждый пригодный для посева участок земли должен иметь, как говорится, собственный паспорт. Какую продукцию нужно выращивать на этом участке, чтобы фермер получил больше прибыли?»

При этом упор делается не только на внутреннюю эффективность, но и на внешние рынки. Стратегия производства должна быть увязана с экспортной политикой и реальным спросом - как на традиционных, так и на новых рынках. Иными словами, сельское хозяйство все больше рассматривается в логике глобальной конкуренции, а не только внутреннего обеспечения. Глава государства считает, что это должно происходить на основе общей стратегии развития сельского хозяйства и экспортной стратегии: «Экспорт, естественно, зависит от рынков. Есть традиционные рынки, есть новые. Поэтому, как долго наша продукция будет востребована на традиционных рынках? Этот анализ также необходимо провести. В принципе, были даны соответствующие указания обсудить эти вопросы со странами-партнерами, чтобы узнать, как долго будет держаться спрос на традиционных для нас рынках в случае, если мы, скажем, экспортируем фрукты, овощи и бахчевую продукцию в больших объемах? Потому что сейчас многие страны заняты вопросами продовольственной безопасности. Правда, в некоторых странах климат не позволяет выращивать различные фрукты. Но, в любом случае, наш экспорт должен быть привязан к рынкам. Поэтому при предоставлении субсидий, конечно, следует учитывать эти факторы – удовлетворение внутреннего спроса и расширение экспортных возможностей. Исходя из этого, субсидии тоже должны быть очень гибкими. Возможно, их следует пересматривать каждый год – как по районам, так и по выращиваемой продукции. То есть если мы один раз предоставляем определенную субсидию на данную продукцию, и это продолжается 10 лет, то так не должно быть. Это должен быть очень гибкий механизм. Это, конечно, должны учитывать все соответствующие структуры».

Отдельным стратегически важным направлением в выступлении президента прозвучала тема водных ресурсов. По сути, она рассматривается как один из ключевых ограничителей сельскохозяйственного роста, напрямую связанный с продуктивностью земель и устойчивостью аграрного производства в целом. Президент констатирует, что без водоснабжения развитие сельского хозяйства невозможно, и подчеркивает, что сегодня в стране реализуется проект по реконструкции десяти водохранилищ, в том числе, на освобожденных территориях: «В Карабахе и Восточном Зангезуре формируются 25 процентов наших водных запасов. Рационально их используя, можно будет обеспечивать водой как этот, так и другие регионы». В настоящее время современные ирригационные системы применяются на 130 тысячах гектаров, цель – довести эту площадь до 300 тысяч гектаров. «Если у нас на 300 тысячах гектаров будут установлены современные ирригационные системы, посмотрите, насколько может увеличиться урожайность», - заявил азербайджанский лидер.

Отдельной темой в выступлении прозвучало обеспечение аграрного сектора удобрениями - одного из базовых факторов, напрямую влияющих на урожайность и себестоимость производства. «Увеличение производства удобрений. В результате деятельности Карбамидного завода мы теперь обеспечиваем азотными удобрениями не только себя, но и многие страны. Но это только один вид удобрений. Нам нужно много видов удобрений», - отметил Ильхам Алиев. «Поэтому сейчас с некоторыми зарубежными компаниями обсуждаются вопросы создания в Азербайджане смешанного производства удобрений и бесперебойного импорта удобрений в нашу страну, потому что и в этих вопросах ситуация в мире сейчас неопределенная. Некоторые заводы по производству удобрений закрылись, поскольку при резком росте цен на газ производство удобрений становится нерентабельным, и возникает определенный дефицит. Конечно, с прагматической точки зрения мы должны понимать, что не сможем производить все виды удобрений, но в любом случае необходимо расширить их ассортимент», - подчеркнул он. Таким образом, вопрос удобрений встраивается в более широкую логику аграрной политики - как элемент устойчивости, который напрямую влияет на возможность реализовать заявленные цели по росту производства и повышению эффективности сельского хозяйства.

При этом Ильхам Алиев прямо дал понять, что прежняя модель поддержки аграрного сектора - несмотря на масштабные субсидии, создание агропарков и государственные программы - уже перестала давать необходимый результат. «Задачи, намеченные нами по многим направлениям, были выполнены. Однако, несмотря на это, в последнее время динамика в сельскохозяйственном производстве меня не удовлетворяет, - отметил президент. – Повторяю, принятые программы и решения привели к большому перелому. Однако наблюдаемый в последние несколько лет застой в развитии сельского хозяйства, безусловно, заставляет нас задуматься, и с этой целью подготовлена и будет принята Государственная программа».

Новая Госпрограмма, о которой говорил глава государства, предполагает развитие сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в стране в 2026–2030 годах. Это не просто продолжение прежней политики поддержки сельского хозяйства – речь идет о технологическом обновлении отрасли и переходе к более системной модели управления. Центральная идея - уход от разрозненных мер к комплексному развитию производства и переработки сельхозпродукции, рыбного хозяйства и аквакультуры с упором на конкурентоспособность и добавленную стоимость.

В итоге программа фиксирует несколько ключевых направлений: развитие интенсивного хозяйствования, усиление финансовой поддержки через субсидии и инвестиции, цифровизацию отрасли через систему «электронного сельского хозяйства», а также повышение роли водного фактора и модернизацию ирригации. Новая модель управления также предполагает более жесткую координацию и контроль - от ежегодной отчетности до централизованного мониторинга исполнения. В целом, предполагается переход аграрного сектора от логики точечной поддержки к более технологически управляемой и инвестиционно ориентированной системе, где ключевыми ресурсами становятся вода, эффективность и инвестиции.

Как видно, государство фактически обозначает переход к модели, в которой бизнес становится не вспомогательным, а полноценным участником преобразований в отрасли. Президент подчеркнул необходимость создания более благоприятных условий для инвестирования, включая использование льготных кредитов и других финансовых инструментов. При этом речь идет как о поддержке внутренних предпринимателей, так и о привлечении иностранных инвесторов, с учетом растущего международного интереса к Азербайджану. Цитата президента: «озвученные здесь цифры – это сигнал как местным, так и иностранным инвесторам» фактически превращает новую программу в инвестиционно ориентированную повестку развития сектора.

В этом контексте особое значение приобретают и финансовые параметры исполнения новой Госпрограммы. «Приблизительные расчеты показывают, что для реализации предусмотренных по линии государства мер потребуется более 2 миллиардов манатов, а доля частного сектора превысит 3 миллиарда манатов. Это очень большая цифра. Особенно учитывая, что нам нужно реализовать это всего за четыре с половиной года. Поэтому мы должны начать работу сразу после принятия программы», - заявил Ильхам Алиев. Тем самым подчеркивается не только масштаб задач, но и необходимость немедленного запуска практической фазы Госпрограммы.

Таким образом, в Азербайджане фактически формируется новая целостная модель аграрной политики, в которой на первый план выходит управление эффективностью отрасли. В ней соединяются сразу несколько уровней - более точная и технологичная работа с землей, грамотное управление водными ресурсами, расширение производственных баз, усиление роли инвестиций, включая частный и иностранный капитал. В этой логике сельское хозяйство становится ключевой частью стратегической устойчивости государства. И если раньше аграрная политика во многом строилась вокруг поддержки и компенсаций, то теперь в центре внимания оказывается формула эффективности - от каждого гектара земли, каждой инвестиции и каждой управленческой меры. Сельское хозяйство постепенно выстраивается как система, где земля, вода, технологии и инвестиции связаны в единую цепочку.

На этом фоне новая Госпрограмма становится не просто планом развития отрасли - она открывает новый этап развития аграрного сектора и переформатирует саму логику аграрного производства от фрагментарного подхода к управляемой, инвестиционно-ориентированной и технологически обновленной модели.